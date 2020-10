Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 31.10.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 31.10.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 31.10.2020 có bài: Công nhân thủy điện Đăk Mi 2 được giải cứu qua sông Đăk Mi ẢNH: TRÁC RIN Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 31.10.2020 có bài: Thảm nạn ở vùng cao Quảng Nam: Những giây phút giải cứu sinh tử . Lực lượng cứu hộ cứu nạn từ bên ngoài vất vả “xé” rừng để tiếp cận nơi 217 công nhân nhà máy thủy điện bị mắc kẹt do bão lũ. Còn bên trong hiện trường, các công nhân cũng tìm cách thoát hiểm…

Ám ảnh Trà Leng

Vợ chồng cụ ông Hồ Văn Đề khóc thương người con trai út Hồ Văn Hùng Ảnh: Hoàng Sơn

Phải đếm lui đếm tới mấy lần những người thân tử vong, mất tích trong vụ sạt lở, cụ ông Hồ Văn Đề mới chốt với tôi con số… 8 người.

Nước mắt làng chài

Ngôi nhà của chủ tàu Võ Ngọc Đô luôn có nhiều người đến an ủi, động viên Ảnh: Hoàng Trọng

Mưa lớn ở Trung bộ, cảnh báo ngập lụt trở lại

Ngày 30.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 30.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 6 tiếng, từ 7 - 13 giờ ngày 30.10 phổ biến từ 30 - 80 mm, riêng phía đông Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to, với lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Phục hồi điều tra vụ Trần Thị Ngọc Nữ 'quậy' tòa án tỉnh

Căn nhà và khu đất được Trần Thị Ngọc Nữ xây dựng, "bao" chiếm trái phép ẢNH: CTV

Ngày 30.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết cho biết đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án “gây rối trật tự công cộng” tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận và phục hồi điều tra bị can đối với Trần Thị Ngọc Nữ.

Hà Nội 'vượt rào' giải quyết khủng hoảng rác tại Sóc Sơn

Chiều 30.10, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có buổi đối thoại với người dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn (H.Sóc Sơn) để tìm biện pháp giải quyết tình trạng “khủng hoảng rác” từ nhiều năm nay của TP.Hà Nội.

Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngoại trưởng Mike Pompeo Ảnh: BNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 31.10.2020, còn có: Khởi tố 8 bị can liên quan sai phạm đất đai tại Phú Yên. Ngày 30.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 8 cựu cán bộ đất đai; trong đó bắt tạm giam 1 bị can, số còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.