Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.5.2020

Sáng 6.5, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (35 tuổi, trú H.Thủ Thừa, Long An) bị kết án tử hình về tội giết người và cướp tài sản năm 2008. Giải thích rõ về sự mâu thuẫn này, ông Lê Thành Trung, điều tra viên vụ án - có mặt tại tòa, cho biết trong giai đoạn đầu, Hồ Duy Hải lo sợ bị xét xử mức án cao nên khai thừa, thiếu tình tiết để kéo dài thời gian điều tra... Điều tra viên cũng cho biết đêm xảy ra vụ án mạng Bưu điện Cầu Voi có nước, nhưng có thiếu sót không làm rõ thời điểm mất nước là bao lâu trước khi khám nghiệm hiện trường.

Loan “cá” cùng đồng bọn bị bắt vào chiều 5.5 ẢNH: CTV

Cuối năm 2019, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ quanh khu vực KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) bị nhóm giang hồ, do Lý Thị Loan (có biệt danh Loan “cá”, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cầm đầu, thu tiền “xâu” (tiền bảo kê). Tùy loại mặt hàng và vị trí kinh doanh, tiểu thương bị nhóm Loan “cá” thu từ 1 - 1,5 triệu đồng/hộ/tháng (thu mỗi ngày thì từ 20.000 - 50.000 đồng/hộ). Ai không chịu đóng tiền hoặc trì hoãn, bị đàn em của Loan hành hung, đập phá hàng hóa và không cho buôn bán. Để tránh bị công an phát hiện, khi đi thu tiền bảo kê, đàn em của Loan nói là thu tiền rác, và tiểu thương cũng phải nói như vậy nếu có người lạ hỏi.