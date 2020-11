Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 8.11.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.11.2020

Ngôi làng Tăk Pát ở thôn 2 (xã Trà Leng, H.Nam Trà My, Quảng Nam) bị “xóa sổ” do lũ quét kinh hoàng ẢNH: H.THỌ

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.11.2020 có bài: Lũ quét 'xóa sổ' thêm 1 ngôi làng ở Quảng Nam. Một lần nữa, lũ lại quét ngang xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam), đã “xóa sổ” thêm 1 ngôi làng nơi đây khiến nhiều căn nhà bị cuốn trôi. Rất may là không thiệt hại về người.