Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 8.5.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.5.2020 có bài “Bức tử”, bứng trộm rừng thông.

Một cây thông cổ thụ 5 lá bị đốn hạ trái phép ẢNH: TRẦN HIẾU Theo đó, khoảng 150 ha rừng thông với hàng trăm cây thông có tuổi trên 40 năm đã bị "bức tử" , cạo vỏ, thậm chí bị một số người hám lợi... bứng trộm. Liên tiếp thời gian gần đây, đã xảy ra những vụ phá hoại rừng thông nằm trên địa bàn xã Glar và xã Tân Bình (H.Đăk Đoa). Theo đó, nhiều cây thông cổ thụ bị chặt hạ, cạo vỏ cho đến chết.

TP.HCM xuất hiện một số ổ dịch sốt xuất huyết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ đầu năm đến nay, TP có 6.500 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019 (21.631 ca); chưa có trường hợp nào tử vong.

Đề nghị y án sơ thẩm 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ “nhôm”

Bắt khẩn cấp chồng giang hồ Loan “cá”

Tuấn "cá" bị bắt giữ Ảnh: CTV Mở rộng điều tra vụ giang hồ thu tiền bảo kê xung quanh KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu), ngày 7.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, còn gọi Tuấn "cá"). Tuấn, là chồng (đang ly thân) của Lý Thị Loan (39 tuổi, thường gọi Loan "cá") - nghi can cầm đầu băng nhóm giang hồ chuyên bảo kê vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ vào chiều 5.5.

Xét xử giám đốc thẩm “tử tù” Hồ Duy Hải: Vì sao cơ quan điều tra mua dao, thớt đưa vào hồ sơ vụ án?

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.5, còn có: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỉ đồng. Theo đó, Cơ quan công an xác định, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ 1.2019 đến nay là trên 20.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, một trong hai nghi can cầm đầu đường dây này “nữ nhân” 29 tuổi.