Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.3.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.3.2021 có bài: Sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận trách nhiệm . Ngày 8.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử 12 bị cáo trong vụ án liên quan đến dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ), gây thiệt hại hơn 543 tỉ đồng.

Sáng 8.3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phiên phúc thẩm đối với 6 bị cáo có đơn kháng án trong vụ án xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội) rạng sáng 9.1.2020.

Lãnh đạo UBND H.Mỹ Đức đề nghị UBND TP.Hà Nội cho mở lại chùa Hương, không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận... Trong khi đó, Hải Phòn dỡ phong tỏa nhiều điểm.

Đầu năm 2020, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) được công nhận là thị xã. Phổ Thạnh từ xã được nâng lên phường. Và Đồng Vân, một thôn miền núi hẻo lánh, đã cùng với 8 thôn khác, nghiễm nhiên được gọi là “tổ dân phố” theo diện... nước nổi bèo nổi.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.3.2021, còn có: Gắn camera giám sát đèo Bảo Lộc. Ngày 8.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao Sở Tài chính làm việc với các sở, ngành liên quan về việc đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông trên đèo Bảo Lộc và xử lý “điểm đen” để đảm bảo an toàn giao thông trên đèo này theo đề xuất của Công an tỉnh và Sở GTVT Lâm Đồng.