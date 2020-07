Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.7.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.7.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.7.2020 có bài Nước suối Đá bị ô nhiễm nghiêm trọng, toàn sình lầy Ảnh: Nguyễn Long Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.7.2020 có bài Suối Đá bị 'bức tử' . Suối Đá có thượng nguồn từ xã Bưng Riềng chảy về xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) đang bị “bức tử” do hoạt động rửa cát của doanh nghiệp.

Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': Hỗ trợ sinh viên trở lại giảng đường Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - nói về loạt bài điều tra "Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên mất tích" trên Báo Thanh Niên - Thực hiện: Thái Sơn

Báo Thanh Niên đã phối hợp Hội Sinh viên TP.HCM hỗ trợ các sinh viên là nạn nhân của đường dây đa cấp trá hình “team khởi nghiệp 360” đi học trở lại.

TP.HCM: Bệnh viện quận, huyện giao về Sở Y tế quản lý

Bệnh nhân chờ đến lượt khám tại Bệnh viện Q.Bình Thạnh Ảnh: Duy Tính

Các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn TP.HCM sau khi được chuyển giao về Sở Y tế quản lý đồng bộ, được định hướng đẩy mạnh khám ngoại trú, đầu tư chuyên môn kỹ thuật, thậm chí được đầu tư phát triển y tế kỹ thuật cao.

Hơn 96% cử tri đảo đồng ý thành lập TP.Phú Quốc

VN tiếp tục kiên trì đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền

Chiều 8.7, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng, đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả triển khai công tác 6 tháng đầu năm và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

TP.HCM đã thực hiện nhiều kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Cựu phó giám đốc sát hại vợ chồng em gái xin nhận mức án cao nhất

Bị cáo Bùi Xuân Hồng tại phiên tòa Ảnh: Kiến Trần

Ngày 8.7, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Bùi Xuân Hồng (64 tuổi, trú P.Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên; từng là Phó giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên đã về hưu) tội danh giết người.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.7.2020, còn có: Điều tra vụ tẩm xăng đốt “con nợ”. Theo đó, ngày 8.7, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đinh Khắc Quý (28 tuổi, ngụ P.Đông Vĩnh, TP.Vinh) để điều tra hành vi tẩm xăng đốt người.