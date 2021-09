Tin tức thời tiết hôm nay 13.9.2021: Bão số 5 suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn

Vùng áp thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây mưa lớn ở trung Trung bộ và bắc Trung bộ trong những ngày tới.

Cụ thể trong này hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm. Dự báo từ đêm nay đến ngày 14.9, các tỉnh từ Quảng Bình - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.