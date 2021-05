Tin tức thời tiết hôm nay 25.5.2021: Mưa lớn diện rộng trên cả nước

Hiện nay (25.5), áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ Bắc kết hợp rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ngày hôm nay (25.5), ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (với lượng mưa khoảng 20 - 50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm/12 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay (25..5), mưa giảm nhanh ở khu vực trên.

Đêm qua (24.5), ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24.5 đến 01h ngày 25.5): Con Cuông (Nghệ An) 65 mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 78.8 mm, Cao Quảng (Quảng Bình) 89 mm…

Hiện nay (25.5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 14 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam phân tích trên nên từ nay (25.5) đến ngày 27.5 ở Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa ở Nam Trung bộ và Nam bộ phổ biến 100 - 250 mm/đợt, ở Tây nguyên phổ biến 150 - 300 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển ngày có mưa rào và giông rải rác. Ngày gió đông bắc đến đông, đêm gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 32oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, phía Bắc có nơi trên 33oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào vài nơi. Ngày gió đông đến đông, đêm gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.