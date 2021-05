Tin tức thời tiết hôm nay 3.5.2021: Sau mưa giông sẽ có lũ quét, sạt lở đất

Tin tức thời tiết hôm nay 3.5.2021 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua 2.5 đã ghi nhận ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Đặc biệt ở khu vực phía đông Bắc Bộ vẫn còn duy trì có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cụ thể lượng mưa đo từ 7 – 13 giờ 2.5 tại Ba Chẽ (Quảng Ninh) lên tới 107,4 mm; tại Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) là 70 mm; tại Sơn Động (Bắc Giang) là 37 mm; tại Thái Ninh (Thái Bình) là 34,0 m.

Trước diễn biến mưa giông ở Bắc bộ, Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có văn bản cảnh báo các địa phương. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình có nguy cơ xảy ra lũ quét , sạt lở đất.

Khi trong thời gian qua tại Lào Cai, Thái Nguyên tuy diễn biến mưa không lớn song đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình tình thời tiết, mưa lớn để chỉ đạo, quán triệt các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại trong thiên tai.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độC, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

