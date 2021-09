Tin tức thời tiết hôm nay 3.9.2021: Cảnh báo mưa lớn ở nhiều nơi trên cả nước

Tin tức thời tiết hôm nay 3.9.2021 , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 2.9, khu vực phía Đông Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Chiều tối 2.9, các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13 - 19 giờ ngày 2.9 tại Đại Lộc (Quảng Nam ) là 99,6 mm; tại Đông Giang (Quảng Nam) là 92,6 mm; tại Trà Bồng (Quảng Ngãi) là 92,2 mm; tại Hòa Vang ( Đà Nẵng ) là 84,8 mm; tại Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) là 97,3 mm; tại Tây Sơn (Bình Định) 72, 8 mm; tại Bù Đốp (Bình Phước) là 79,8 mm; tại Chợ Gạo (Tiền Giang) là 68,8 mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua bắc Trung bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động yếu dần, ngày hôm nay, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Giang , Tuyên Quang, Hải Phòng, Lạng Sơn cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.