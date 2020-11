Tính chuyện di dời đàn khỉ 'đại náo'

Cuối tháng 10.2020, cháu P. (3 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, H.Gò Dầu, Tây Ninh) được ông ngoại dẫn đến nội ô Tòa Thánh Cao Đài chơi, bất ngờ bị khỉ tấn công, cắn trúng tay. Cháu được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh điều trị, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiếp tục theo dõi vì nguy cơ bị nhiễm trùng máu. Sau khi bị khỉ cắn, gia đình cháu P. khốn đốn điều trị vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đàn khỉ "đại náo" trường mẫu giáo

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những trường hợp khỉ ở nội ô Tòa Thánh Cao Đài lao đến bẻ gãy kính xe máy, tấn công khiến du khách bỏ chạy... xảy ra thường xuyên.

Trong khi đó, tờ trình gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh xin ý kiến di dời đàn khỉ trong nội ô Tòa Thánh Cao Đài, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đình Xuân cho biết trong thời gian gần đây, đàn khỉ thường xuyên vào khu vực trường học tìm kiếm thức ăn và tấn công gây thương tích cho người, nhất là trẻ em, học sinh. Chỉ tính từ ngày 23.9 - 8.10 đã xảy ra 4 vụ khỉ cắn người. Trong đó, nghiêm trọng nhất vào ngày 23.9, đàn khỉ vào Trường mẫu giáo 19.5 cắn vào bàn tay, bụng và đùi của ông N.T.N (nhân viên bảo vệ nhà trường), làm nạn nhân phải khâu 13 mũi. Hai ngày sau (25.9), đàn khỉ tiếp tục vào Trường mẫu giáo 19.5 tấn công học sinh. Đến ngày 7.10, đàn khỉ lại vào trường này nhưng giáo viên kịp thời phát hiện và đẩy đuổi. Đến ngày 8.10, đàn khỉ một lần nữa vào trường, tự mở cửa vào lớp tấn công trẻ, có cháu bị thương phải khâu 3 mũi.

Cũng theo Sở NN-PTNT, nhiều năm qua đàn khỉ còn thường xuyên tấn công khách vãng lai, giáo viên, học sinh sinh hoạt trong khu vực nội ô Tòa Thánh Cao Đài và người dân sống xung quanh khu vực. Sở NN-PTNT báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh cho chủ trương thực hiện di dời đàn khỉ về môi trường tự nhiên, phù hợp với điều kiện sinh sống tự nhiên của chúng.

Di dời một phần để kiểm soát số lượng

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, trong nội ô Tòa Thánh Cao Đài diện tích cây rừng hẹp, không đủ không gian sinh sống cho đàn khỉ. Số lượng khỉ sinh sản ngày một nhiều, hiện đã có trên 150 cá thể. Do đó, khu rừng không đủ diện tích phù hợp với môi trường tự nhiên của chúng. Bên cạnh đó, một số cá thể khỉ được người dân tự ý thả vào nội ô Tòa Thánh Cao Đài không nhập được bầy, đàn nên rất hung dữ, nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đình Xuân cho biết hiện Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch di dời đàn khỉ về môi trường tự nhiên. "Nguyên nhân chính được xác định là do số lượng khỉ đã quá tải so với môi trường sống, thiếu thức ăn. Do đó, phương án sắp tới, kiểm lâm sẽ không thực hiện di dời 100% đàn khỉ mà chỉ di dời một phần. Mục đích là kiểm soát số lượng, vẫn duy trì một số lượng hợp lý ở lại đảm bảo đủ điều kiện sinh sống. Đồng thời, số khỉ còn lại này cũng sẽ được kiểm soát sinh sản để đảm bảo môi trường sống tốt", ông Xuân nói.

Về phương án di dời, theo ông Xuân, kiểm lâm chỉ sử dụng súng bắn thuốc gây mê đối với những con hung dữ, con đầu đàn, số còn lại sẽ được dẫn dụ bằng lưới đảm bảo an toàn. “Hiện tại số khỉ sẽ không được di dời về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát vì nơi này đang là nơi bảo tồn nguồn gien. Chúng tôi đang tính đến những khu rừng khác để thuận lợi về điều kiện sinh sống phù hợp nhất”, ông Xuân cho biết.