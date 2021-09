Tình hình Covid-19 hôm nay 15.9: Chấn chỉnh việc tiêm vắc xin không đúng đối tượng

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế nói về việc rút nhân lực tại TP.HCM sau 15.9. Trước thông tin cho rằng sau 15.9, Bộ Y tế sẽ rút nhân lực ra khỏi TP.HCM, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Đến 15.9, thì chưa rút quân. Sau 15.9, tùy vào tình hình, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh phù hợp”. Theo Bộ Y tế, tính đến hết ngày 14.9, TP.HCM có 310.307 ca nhiễm Covid-19. Hiện đang điều trị hơn 39.000 ca, trong đó có 2.942 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.616 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Số xuất viện cộng dồn đến nay là 152.894 ca và có 12.419 ca tử vong. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, dịch bệnh tại TP.HCM có dấu hiệu khả quan. TP.HCM hiện còn 1.000 ca nguy kịch và hy vọng vài ngày tới sẽ giảm số ca tử vong dưới 200.

Cần Thơ giao công an điều tra, xử lý tiêu cực trong việc tiêm vắc xin Covid-19. Ngày 15.9, UBND TP.Cần Thơ ban hành văn bản số 3933 gửi Sở Y tế, Công an TP, Sở TT-TT, UBND các quận, huyện về việc chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn TP. Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Sở Y tế, UBND quận, huyện khẩn trương tổ chức phân bổ, xác định đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, mục đích, yêu cầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những trường hợp có biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Công an TP chỉ đạo công an từ TP đến cơ sở quan tâm, nắm tình hình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực (nếu có)…

Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em ở Cần Thơ có thể đúng chuyên môn nhưng "cầm đèn chạy trước ô tô". BS.CK2 Phạm Phú Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết đang thực hiện các trình tự xử lý kỷ luật đối với bác sĩ N.K.H, Giám đốc Trung tâm Y tế Q.Thốt Nốt, vì liên quan đến việc tự ý tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ dưới 18 tuổi. BS Giang cho biết, đối với vắc xin Pfizer, nhà sản xuất cho phép và có hướng dẫn việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-18 tuổi. Nhưng trong tình hình thiếu vắc xin hiện nay, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin và chỉ tiêm cho người trên 18 tuổi. BS Giang cho rằng việc Giám đốc Trung tâm Y tế Q.Thốt Nốt vận dụng tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi lúc này có thể không sai nếu xét về chuyên môn nhưng là "cầm đèn chạy trước ô tô", khi quy định hiện nay chưa cho phép. Trước đó, ngày 14.9, bác sĩ N.K.H và bà D.K.Q, nhân viên y tế P.Tân Lộc (Q.Thốt Nốt) bị đình chỉ công tác 15 ngày do liên quan đến việc tiêm vắc xin Covid-19 cho bé gái P.K.T, 13 tuổi, cháu ruột của bà Q.

Nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh liên quan việc tiêm vắc xin Covid-19 sai đối tượng. Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, thời điểm xảy ra dư luận về việc tiêm vắc xin Covid-19 sai đối tượng ưu tiên tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP.Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Trúc Ly, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Trà Vinh, có trách nhiệm phân công việc tiếp nhận và toàn quyền quyết định điều phối việc tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên đúng quy định. Song, bà Ly đã để cho bác sĩ Lê Hoàng Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Trà Vinh, tổ chức tiêm không đúng đối tượng, gây dư luận không tốt cho chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương. Ông Nguyễn Thành Tâm cho hay, tập thể Ban thường vụ Thành ủy Trà Vinh đã họp kiểm điểm nghiêm khắc đối với bà Ly. Trước đó, ngày 14.9, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, ký quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Trung tâm y tế TP.Trà Vinh đối với bác sĩ Lê Hoàng Dũng.

TP.HCM tiêm vét mũi 1 vắc xin Covid-19. Theo báo cáo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong ngày 14.9, TP.HCM đã tiêm thêm được 159.990 mũi vắc xin Covid-19. Như vậy, tính đến ngày 14.9, TP.HCM đã tiêm được tổng cộng hơn 8,3 triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19, trong đó có 6,6 triệu mũi 1 và gần 1,7 triệu mũi 2. Lượng vắc xin Vero Cell của Sinopharm đã tiêm là hơn 2,1 triệu mũi. Hôm nay, 15.9, TP.HCM kết thúc chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên. Các quận, huyện, TP.Thủ Đức tăng cường tổ chức tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1. Các điểm tiêm tiếp nhận tiêm cho người trên 18 tuổi không phân biệt thường trú, tạm trú, nhưng khi đi tiêm phải mang giấy tờ tùy thân.

Hôm nay 15.9 là hạn cuối trong chiến dịch tiêm vắc xin và xét nghiệm diện rộng của Hà Nội. Tính đến 6 giờ sáng 15.9, toàn thành phố đã thực hiện 16 đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố, đạt 5,03 triệu mũi tiêm, sử dụng 4.59 triệu liều vắc xin/5.35 triệu liều được cấp, đạt tiến độ 85,7% trên tổng số vắc xin được cấp. Từ ngày 8.9, tốc độ tiêm của Hà Nội tăng rất nhanh, có ngày đạt tới gần 600.000 mũi. 1.600 dây chuyền tiêm trên địa bàn thành phố hoạt động liên tục, các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất, cao nhất ngày 12.9 tiêm 573.000 mũi. Nhiều quận như Tây Hồ, Ba Đình... đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tiêm mũi 1 trước 3 ngày so với đích 15.9.

Kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới của Bình Dương. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết từ 15.9 đến 31.10, Bình Dương ưu tiên triển khai việc phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn vùng xanh ở các H.Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng; TX.Bến Cát và TP.Thủ Dầu Một. Từ sau 31.10, trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn vùng đỏ, vùng vàng sẽ mở cửa lại các hoạt động kinh tế xã hội một cách có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại, trừ một số ngành nghề không thiết yếu như: massage, karaoke, vũ trường… Trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến xấu hơn, Bình Dương sẽ điều chỉnh quay về các giai đoạn kiểm soát dịch trước đó hoặc quản lý chặt hơn. Từ sau 31.12, nếu kiểm soát dịch thành công, không còn vùng đỏ, vùng vàng, Bình Dương cho mở cửa toàn bộ các hoạt động kinh tế. Riêng một số ngành nghề không thiết yếu cũng sẽ cho hoạt động trở lại nhưng có kèm theo các tiêu chí, điều kiện hoạt động.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Đồng Tháp nới lỏng giãn cách xã hội tại 8 huyện, thành phố. Ngày 15.9, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp, ký ban hành quyết định về áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16.9. Theo đó, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Sa Đéc và 3 huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành. Đối với 8 huyện và thành phố còn lại gồm: TP.Cao Lãnh, TP.Hồng Ngự, Cao Lãnh, Tháp Mười, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết đến ngày 15.9, tỉnh đã đạt được 3/4 mục tiêu đề ra trong giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Các mục tiêu đã thực hiện tốt gồm: kiểm soát được tình hình dịch; giảm số ca mắc mới và từng bước thích ứng sản xuất. Riêng chỉ tiêu giảm tỷ lệ số ca mắc Covid-19 tử vong chưa đạt mục tiêu đề ra.