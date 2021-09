Tiêm vắc xin Covid-19 sai đối tượng: Nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh

Một buổi tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân Trà Vinh B.B

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, thời điểm xảy ra dư luận về việc tiêm vắc xin Covid-19 sai đối tượng ưu tiên tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP.Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Trúc Ly với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Trà Vinh, có trách nhiệm phân công việc tiếp nhận và toàn quyền quyết định điều phối việc tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên theo quy định. Song, bà Ly đã để cho bác sĩ Lê Hoàng Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Trà Vinh, tổ chức tiêm không đúng đối tượng, gây dư luận không tốt cho chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

Ông Nguyễn Thành Tâm cho hay, tập thể Ban thường vụ Thành ủy Trà Vinh đã họp kiểm điểm nghiêm khắc đối với ông Ly. Song, do chức vụ Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh là cán bộ thuộc diện cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quản lý nên thẩm quyền xử lý sẽ do tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định sau. Phía Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã vào cuộc để nắm tình hình sau khi có dư luận về vụ việc.

Trước đó, ngày 14.9, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, ký quyết định kỷ luật cách chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế TP.Trà Vinh đối với bác sĩ Lê Hoàng Dũng. Quyết định của ông Kiên Sóc Kha thực hiện sau khi Thành ủy Trà Vinh ban hành quyết định kỷ luật cách chức vụ Bí thư chi bộ Y tế - Dân số Trung tâm y tế TP.Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với bác sĩ Dũng.

Vắc xin chậm được phân bổ

Theo Sở Y tế Trà Vinh, tính đến đầu tháng 9, Bộ Y tế chỉ mới phân bổ cho tỉnh này được khoảng 150.000 liều vắc xin Covid-19 các loại. Hiện, Trà Vinh chỉ tiêm mũi 2 được cho gần 15.000 người, khoảng 140.000 người chỉ mới tiêm mũi 1.

Trong khi đó, theo kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 hướng đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng đến đầu năm 2022 đã được UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt, thì toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm, tương đương 2,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19.

Cũng theo Sở Y tế Trà Vinh, từ đầu tháng 6 đến sáng 15.9, tỉnh ghi nhận 1.470 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.086 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, 20 bệnh nhân tử vong. Đáng chú ý, từ ngày 14 đến sáng 15.9, không có ca nhiễm mới.