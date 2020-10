Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo dừng chương trình bán sữa của Hội LHPN tỉnh

Ngày 30.9, ông Đặng Quốc Khởi, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh, cho biết thừa lệnh của Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Văn phòng Tỉnh ủy đã có công văn gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, chỉ đạo dừng ngay việc vận động các hội phụ nữ mua sản phẩm sữa Ong Chúa và Nhung Hươu.

Lý do dừng được nêu trong công văn là để các chi hội, hội phụ nữ tập trung công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trước đó, ngày 4.9, bà Trần Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh ký Công văn 682/HPN-VP gửi các chi hội, hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các hội viên phụ nữ triển khai thực hiện, đăng ký tham gia mua sữa từ chương trình “10.000 hộp sữa vì người phụ nữ tôi yêu”.

Công văn do bà Phượng ký nêu, giá niêm yết bán lẻ sữa Nhung Hươu, Ong Chúa trên thị trường là 950.000 đồng/hộp (900 gr) nhưng chương trình bán giá 190.000 đồng/hộp. Sản phẩm này do Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Minh Chung, chi nhánh Hòa Bình; được Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Trà Vinh (Sở Y tế) thẩm định hồ sơ pháp lý và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.