Tình hình Covid-19 hôm nay 26.8: TP.HCM triển khai ứng dụng tìm oxy, tìm giường bệnh

Tin tức về tình hình Covid-19 hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Sáng 26.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP.HCM, là địa phương có số ca nhiễm lớn nhất cả nước và dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Đây là buổi kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 thứ 4 trong 4 tháng qua của người đứng đầu Chính phủ tại các địa phương phía nam.

Thủ tướng đã đến thăm Điểm an sinh xã hội khẩn cấp ở P.Cát Lái (TP.Thủ Đức), thăm hỏi, động viên người lao động làm việc tại Trung tâm thương mại - phân phối hàng hóa Co.opXtra (TP.Thủ Đức) thuộc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Sau đó Thủ tướng đến thăm Cơ sở tư vấn và cai nghiện Bình Triệu (TP.Thủ Đức), thăm Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Quân dân y Miền Đông. Thủ tướng còn đến kiểm tra kênh phân phối hàng hóa tại siêu thị Vinmart trên đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức.

Quỹ vắc xin huy động 8.635 tỉ đồng, 13 đơn vị chưa chuyển hết tiền. Theo số liệu của Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, tổng số huy động vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tính đến 17 giờ ngày 25.8 đạt hơn 8.635 tỉ đồng; xuất mua vắc xin 282 tỉ đồng.

Hiện số dư quỹ còn hơn 8.353 tỉ đồng; có tất cả 527.111 tổ chức, cá nhân đóng góp cho quỹ. Kho bạc nhà nước cũng thông báo, đến nay còn 13 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết với số tiền gần 36 tỉ đồng.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh cam kết 100 tỉ đồng (mới chuyển 70 tỉ đồng); Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát cam kết 1 tỉ đồng (chưa chuyển); Tập đoàn Foxconn Việt Nam cam kết 10 tỉ đồng, còn 700 triệu đồng chưa chuyển… Một loạt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cam kết tài trợ quỹ nhưng chưa chuyển khoản, gồm: Công ty TNHH Qisda Việt Nam, Công ty TNHH Wistron Việt Nam, Tập đoàn Texhong, Tập đoàn USI, Công ty TNHH Yamamoto Việt Nam.

Quỹ vắc xin Covid-19 huy động hơn 8.635 tỷ đồng, 13 đơn vị chưa chuyển hết tiền

Người dân TP.HCM quét mã QR trên giấy đi đường để khai báo y tế qua chốt. Ngày 26.8, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, giấy đi đường do PC08, Công an TP.Thủ Đức, Công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn cấp phát có một mã QR. Trước khi tham gia giao thông, người dân sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR hoặc truy cập trang web: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện khai báo y tế. Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn nút “Gửi đi”, màn hình xuất hiện thông báo mã QR, người dân chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã, nhằm xuất trình kèm theo giấy ra đường, cùng CMND/CCCD khi qua chốt.

TP.HCM triển khai ứng dụng Oxy247, tìm giường bệnh, ô xy cho F0. Ngày 25.8, Sở TT-TT TP.HCM cho biết đang triển khai Oxy247, ứng dụng hỗ trợ tìm giường, ô xy cho bệnh nhân Covid 19 (F0). Để cài đặt và sử dụng, vào địa chỉ https://oxy.tphcm.gov.vn. Oxy247 là ứng dụng trên điện thoại di động được thiết kế đơn giản và tiện lợi nhằm hỗ trợ bệnh nhân Covid-19, cơ quan y tế nhanh chóng tìm bệnh viện còn giường, ô xy và máy thở để kịp thời liên hệ, phục vụ các tình huống khẩn cấp cần cấp cứu bệnh nhân Covid-19. Ứng dụng này còn nhằm hỗ trợ thông tin giúp các cơ quan phòng chống dịch Covid-19 điều phối các nguồn ô xy hiệu quả. Dữ liệu của ứng dụng Oxy247 được kết nối trực tuyến từ hệ thống quản lý của Sở Y tế TP.HCM và sẽ được bổ sung, cập nhật.

TP.HCM thúc đẩy mua vắc xin Covid-19 dư từ Mỹ. Theo Sở Ngoại vụ TP.HCM, chính sách vắc xin của Mỹ bắt đầu có những linh hoạt nhất định trong bối cảnh ở một số bang xuất hiện tình trạng dư vắc xin (chủ yếu là Pfizer, Moderna, AstraZeneca và J&J). Trước tình hình này, chính phủ Mỹ và các bang đang có chương trình giải quyết số lượng dư thừa trong kho dự trữ vì vắc xin có hạn sử dụng nhất định. Tối 20.8, Sở Ngoại vụ phối hợp với Công ty Sapharco làm việc trực tuyến với Tập đoàn AASuccess, Inc. và Tập đoàn East West International, là liên doanh hợp tác với SAG (Hội Cựu binh Lục chiến Hoa Kỳ). Đây là tổ chức rất có uy tín với chính phủ Mỹ, được chính phủ cho phép xuất khẩu vắc xin dư thừa tại các bang. Liên doanh này được SAG ủy quyền trao đổi chi tiết với TP.HCM tại buổi họp. Nếu các bên thúc đẩy hợp đồng sớm trong đầu tuần, lô vắc xin đầu tiên sẽ được xuất sang Việt Nam vào tuần đầu tháng 9, bình quân 500.000 liều/tuần. Từ tuần thứ 3 của tháng 9.2021, bình quân mỗi tuần xuất sang Việt Nam 1 triệu liều; dự kiến đến tháng 12 có thể cung cấp 10 - 12 triệu liều nếu thành phố có nhu cầu. TP.HCM: Thêm 2.309 ca Covid-19 xuất viện, tổng cộng 95.598 bệnh nhân hồi phục

Miền Tây Nam bộ chưa tỉnh nào đạt tiêu chí kiểm soát dịch. Theo báo các từ các tỉnh, thành, trong 1 tuần qua, 5/12 địa phương ở Tây Nam bộ có số ca F0 tăng so với 1 tuần ngay trước đó. Trong đó, Tiền Giang có số mắc tăng 2,5 lần (trung bình ghi nhận 400 - 700 ca/ngày); An Giang tăng 1,7 lần; Kiên Giang tăng hơn 2 lần; Cần Thơ và Đồng Tháp ghi nhận 100 - 200 ca/ngày; còn 3 tỉnh Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu dưới 20 ca/ngày. Theo Bộ Y tế, Nghị quyết 86 của Chính phủ ngày 6.8 đặt mục tiêu 11 tỉnh, thành miền Tây Nam bộ phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25.8, riêng tỉnh Long An phấn đấu trước ngày 1.9. Tuy nhiên, theo tiêu chí kiểm soát dịch, đến nay, chưa địa phương nào ở Tây Nam bộ có quyết định dừng thực hiện Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Bộ GTVT nêu tên 8 tỉnh phát sinh giấy phép con, làm khó lưu thông hàng hóa. Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, nhiều địa phương đưa ra các quy định khác nhau, gây ách tắc trong kiểm soát, lưu thông hàng hóa.

Bộ GTVT nêu đích danh 8 tỉnh phát sinh giấy phép con, làm khó lưu thông hàng hoá

Theo đó, TP.Cần Thơ lập đội lái xe hỗ trợ để trung chuyển trong nội đô. Bà Rịa - Vũng Tàu test nhanh tại chỗ tất cả các trường hợp tại chốt Km38 QL51. Các lái xe khi vào tỉnh An Giang phải tiến hành test nhanh. Hải Phòng yêu cầu phải có PCR âm tính và tiêm 2 mũi vắc xin cho người vào thành phố; xe có mã QR. Quảng Ninh yêu cầu lái xe phải âm tính PCR trước 48 giờ. Vào địa bàn Hà Tĩnh phải có giấy xét nghiệm RT-PCR trong thời hạn tối đa 48 giờ. Hải Dương đóng QL38 do liền kề với H.Lương Tài (Bắc Ninh) đang áp dụng Chị thị 16. Các phương tiện vận tải ở Bạc Liêu phải có phương án vận chuyển hàng hóa và không cấp thêm giấy đi đường. Bộ GTVT đề nghị bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp trong kiểm soát hàng hóa.