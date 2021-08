Người dân TP.HCM quét mã QR trên giấy đi đường để khai báo y tế qua chốt

Đại diện PC08 cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Công an TP.HCM giao PC08 và Công an TP.Thủ Đức, công an quận, huyện chịu trách nhiệm chuyển cho các đơn vị chủ trì quản lý để cấp giấy đi đường cho các đối tượng thuộc chi nhánh, cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành quản lý.

Do đó, CSGT TP.HCM đề nghị các nhóm đối tượng này khi tham gia giao thông phải mang theo giấy đi đường . Đồng thời, phải có dấu hiệu nhận diện theo quy định như đồng phục ngành, đồng phục công nhân thực hiện các dịch vụ công ích, áo khoác nhận diện dành cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Trên mỗi giấy đi đường do PC08 và Công an TP.Thủ Đức, công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn cấp phát có một mã QR. Trước khi tham gia giao thông, người dân sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR hoặc truy cập trang web: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện khai báo y tế.

Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn nút “Gửi đi”, màn hình xuất hiện thông báo mã QR, người dân chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã, nhằm xuất trình kèm theo giấy ra đường khi qua chốt.

Khi lưu thông qua các chốt, người dân xuất trình mã QR cho cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin kèm theo CMND/CCCD.

Trường hợp công dân không sử dụng điện thoại thông minh thì khai báo mẫu thông tin khai báo y tế (phòng chống dịch Covid-19 ) của Bộ Công an tại các chốt.

Theo PC08, việc người dân TP.HCM thực hiện khai báo y tế thông qua mã QR trên giấy đi đường trước khi tham gia giao thông sẽ giúp việc kiểm soát của lực lượng chức năng tại các chốt diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, tránh gây ùn tắc giao thông; đồng thời giúp lực lượng chức năng kiểm soát được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường, đảm bảo được việc quản lý di chuyển của người dân.