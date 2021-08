TP.HCM: ‘Có doanh nghiệp đề nghị cấp 60 giấy đi đường trong khi chỉ cần 2-3 người’

Tại buổi họp báo chiều tối 25.8, trả lời câu hỏi về số lượng giấy đi đường đã cấp, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM , cho biết số lượng được cấp thấp hơn số lượng của các sở ngành, doanh nghiệp đề nghị.

Lý do là ngành công an phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM về việc kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động lưu thông trên đường với phương châm "ai ở đâu ở yên đó". Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ cấp giấy cho các đơn vị nên phải hết sức cân nhắc. Những người được cấp giấy phải là trường hợp thật sự cần thiết ra đường làm công vụ.

Không phải "đề nghị bao nhiêu là cấp bấy nhiêu"

“Có doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đi đường cho 50 - 60 người, nhưng thực tế số người cần thiết phải ra đường để giao dịch, hậu cần, tài chính chỉ cần 2-3 người hoặc 1 người là được”, ông Hà dẫn chứng và cho biết Công an TP.HCM sẽ xem xét kỹ lưỡng các trường hợp này.

Trong trường hợp các cơ quan, doanh nghiệp thật sự có nhu cầu bức thiết với số lượng nhiều hơn, Công an TP sẽ báo cáo với UBND TP.HCM về số lượng cụ thể cấp thêm chứ không phải "đề nghị bao nhiêu là cấp bấy nhiêu".

“Đợt này nếu giãn cách không tốt, sẽ không chiến thắng được đại dịch Covid-19 ”, thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận; đồng thời mong doanh nghiệp và người dân chia sẻ với TP; chỉ đề nghị cấp giấy đi đường cho các trường hợp thật sự cần thiết.

CSGT TP.HCM kiểm tra giấy đi đường của người giao hàng ẢNH: TRẦN TIẾN

Đối với phản ánh của báo chí việc xe chở hàng hóa đã có mã QR nhưng không được qua chốt kiểm soát, ông Hà cho biết Công an TP.HCM ghi nhận có trường hợp này. Bản thân ông cũng nhận điện thoại phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng.

"Tôi đã gọi điện xuống công an quận trao đổi để quán triệt lại cho cán bộ, chiến sĩ nắm và thực hiện", ông Hà nói và cho biết quy định của UBND TP.HCM cho phép xe đã được cấp mã QR thì lưu thông theo lộ trình, thời gian được cấp phép mà không phải kiểm tra giấy đi đường. Trưa nay (25.8), Công an TP.HCM đã quán triệt với các quận, huyện, TP.Thủ Đức về việc kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường.