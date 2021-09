Tình hình Covid-19 hôm nay 29.9: TP.HCM thêm quận kiểm soát được dịch, Nghệ An giải tán BV dã chiến

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, khách đi máy bay, tàu hỏa không cần xét nghiệm nếu đã tiêm 1 mũi vắc xin. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa có văn bản gửi Bộ GTVT góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đối với hành khách, ngoài việc tuân thủ 5K và khai báo y tế, Bộ Y tế yêu cầu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi tham gia giao thông đường hàng không, đường sắt, hàng hải (trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại). Đáng chú ý, Bộ Y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 1 liều vắc xin sau 3 tuần, hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

TP.HCM có thêm Q.Tân Bình và nhiều địa phương khác đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19. Q.Tân Bình vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về kết quả xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận từ ngày 22.9 - 27.9. Theo đó, quận đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định số 3979 của Bộ Y tế. Tỷ lệ mẫu xét nghiệm dương tính giảm liên tục: đợt 1 là 0,3%, đợt 2 là 0,08% và đợt 3 là 0,05%. Ngoài ra, từ ngày 25.8 đến 28.9, số ca mắc mới trong cộng đồng tại quận giảm liên tục từ 4.259 ca (tuần từ 25.8 đến 31.8) xuống còn 501 ca (tuần từ 22.9 đến 28.9. Tỷ lệ mẫu dương tính trong cộng đồng giảm liên tục từ 3,3% xuống 0,2%. Quận cũng không ghi nhận chuỗi, chùm ca lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày. Một số địa phương cũng đã gửi văn bản cho TP tự đánh giá đạt các tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định 3979 của Bộ Y tế, gồm: Q.1, Q.3, Q.5, Phú Nhuận, Gò Vấp, Nhà Bè, Tân Bình, TP.Thủ Đức…

Nghệ An đóng cửa 4 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19. Chiều 29.9, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bệnh viện dã chiến số 2 (đóng tại H.Nghĩa Đàn) dừng hoạt động từ hôm nay, do đã hết bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện này có quy mô 150 giường bệnh, hoạt động từ ngày 14.8 và đã điều trị cho 336 bệnh nhân Covid-19. Trước đó 1 ngày, Bệnh viện dã chiến số 5 (đóng tại TX.Cửa Lò) đã đóng cửa sau gần 1 tháng hoạt động, điều trị cho 256 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bệnh viện dã chiến số 4 (đóng tại TX.Cửa Lò) dừng hoạt động sớm nhất, vào ngày 21.9, sau 1 tháng đi vào hoạt động. Tiếp đó, Bệnh viện dã chiến số 1 (đóng tại H.Hưng Nguyên) dừng hoạt động từ ngày 25.9 sau 3 tháng điều trị cho hơn 600 bệnh nhân. Bệnh viện dã chiến số 6 chưa kịp hoạt động thì dịch được khống chế.

Bộ Y tế lại “thúc” các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vắc xin với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị khẩn trương rà soát, bổ sung thông tin người đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin Covid-19. Theo Bộ Y tế, đến ngày 27.9, cả nước đã tiêm được hơn 40,2 triệu liều vắc xin, trong đó có khoảng 23 triệu người được tiêm 1 liều vắc xin và 8,6 triệu người tiêm đủ 2 liều vắc xin.

TP.HCM lập kỷ lục một ngày tiêm được gần 400.000 liều vắc xin Covid-19. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong ngày 28.9, TP.HCM đã tiêm gần 400.000 liều vắc xin Covid-19, số mũi tiêm gần gấp đôi so với ngày tiêm cao nhất trước đó. Như vậy, tính đến 7 giờ 30 sáng 29.9, TP.HCM đã tiêm tổng cộng hơn 10,1 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó, mũi 1 đạt 6,9 triệu liều (gần 96%), mũi 2 đã tiêm được hơn 3,2 triệu liều (khoảng 44%). Hơn 1,1 triệu liều cũng đã được tiêm cho người có bệnh nền, người trên 65 tuổi. Theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, hiện đã có 13 quận, huyện trên địa bàn tiêm mũi 1 đạt 100%; quận có mũi 1 thấp nhất là Bình Tân với 87%. Nhiều quận, huyện đã tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ cao, như: Cần Giờ (72%), Q.10 (70%), Q.1 (58%)…

Một gia đình ở Bạc Liêu có 9 người dương tính Covid-19. Sáng 29.9, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó có 4 trường hợp trong một gia đình ở khóm 5, P.2, TP.Bạc Liêu. Đặc biệt, có 9 trường hợp dương tính Covid-19 là người trong cùng một gia đình ở hẻm 2, đường Hoàng Diệu, khóm 9, P.1, TP.Bạc Liêu. Cả 9 người này đều có tiếp xúc gần với bệnh nhân T.K.N (20 tuổi, bán bánh ướt, ngụ cùng hẻm - ghi nhận bệnh ngày 27.9). Liên quan bệnh nhân T.K.N, qua khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, ngành y tế Bạc Liêu phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính Covid-19 là hàng xóm của bệnh nhân N.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, 8 nhóm hoạt động công cộng được UBND TP.Đà Nẵng cho phép hoạt động từ ngày 30.9. Trong đó, UBND TP.Đà Nẵng quy định người dân muốn tham gia các hoạt động phải có mã QR thẻ vàng, thẻ xanh cùng một số yêu cầu khác. Đáng chú ý, để được tham gia các hoạt động, mỗi người phải tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19 sau 14 ngày (trừ người dưới 18 tuổi và người không thể tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền). Người dân phải có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi đến nơi đông người, khi đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại. Đối chiếu với quy định mới từ UBND TP.Đà Nẵng về việc nới lỏng thêm 8 nhóm hoạt động, người dân có mã QR 2 màu xanh và vàng mới đủ điều kiện tham gia, đến những nơi đông người.