Tình hình Covid-19 hôm nay 30.7: Tăng tốc phân bổ, tiêm vắc xin Covid-19

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế có quyết định phân bổ hơn 2,9 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho các tỉnh, thành, 23 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế và lực lượng công an, quân đội. Khu vực miền Bắc nhận hơn 1,07 triệu liều, trong đó TP.Hà Nội nhiều nhất, 270.000 liều. Khu vực miền Nam nhận hơn 1 triệu liều, trong đó TP.HCM nhiều nhất, 270.000 liều. Khu vực miền Trung nhận 342.700 liều. Khu vực Tây Nguyên nhận 92.300 liều. Các bệnh viện tuyến T.Ư nhận 245.000 liều, trong đó, Bệnh viện Thống Nhất nhiều nhất, 24.000 liều. Lực lượng quân đội và công an cùng được phân bổ 31.000 liều.

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho 3 nhóm đối tượng. Theo đó, tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền. Đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng, huy động tối đa nhân lực tham gia tiêm chủng, không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi. TP.HCM hiện có 650 đội tiêm chủng, mỗi ngày tiêm được khoảng 70.000 - 80.000 liều, phấn đấu trong tháng 8.2021 tiêm được mũi 1 cho khoảng 70% dân số.

Đã tìm được nguồn, 4 hiệp hội xin nhập vắc xin phòng Covid-19. Bốn hiệp hội Dệt may, Da giày - túi xách, Điện tử, và Gỗ vừa cùng ký chung văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ được mua vắc xin phòng Covid-19 từ nguồn cung tự tìm kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động. Các doanh nghiệp thuộc 4 hiệp hội này đã chủ động tìm nguồn cung vắc xin và chịu mọi chi phí để triển khai.

Hơn 1.700 công nhân các khu công nghiệp ở tỉnh Kiên Giang được tiêm vắc xin Covid-19. Sáng 30.7, ngành y tế tỉnh này tiêm vắc xin cho gần 1.700 công nhân làm việc tại KCN Thạnh Lộc (H.Châu Thành) và 25 công nhân KCN Thuận Yên (TP.Hà Tiên), thuộc các doanh nghiệp đáp ứng “3 tại chỗ”. Kiên Giang được phân bổ 120.000 liều vắc xin AstraZeneca và 720 liều vắc xin Pfizer, triển khai tiêm trong vòng 13 ngày, từ ngày 29.7 đến 10.8.

Sở Y tế Đà Nẵng kêu gọi nhân lực y tế từ đội ngũ các cán bộ, nhân viên y tế đã về hưu cùng tham gia vào hoạt động tổ chức tiêm vắc xin. Cụ thể, theo các chức danh chuyên môn như bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, y sĩ đang cư trú tại TP.Đà Nẵng, đăng ký tình nguyện tham gia cùng với ngành y tế thành phố trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Theo đó các tình nguyện viên đăng ký gửi đơn đăng ký theo mẫu, kèm theo photocopy bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, để tổng hợp và làm các thủ tục tiếp nhận, tập huấn, điều phối, thực hiện nhiệm vụ.

Sở Y tế TP.HCM: Chấn chỉnh việc mua bán test nhanh chẩn đoán Covid-19. Theo đó, nhà thuốc chỉ được mua các loại sinh phẩm trang thiết bị y tế, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép lưu hành và phải mua từ các nhà cung ứng hợp pháp; chỉ được bán test nhanh khi có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế. Dược sĩ phụ trách chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn người mua sử dụng đúng, hướng dẫn liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp chuyên môn kịp thời khi có kết quả nghi ngờ dương tính.

Công bố 6 số điện thoại giải đáp về gói hỗ trợ Covid-19. Cụ thể, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, liên hệ số 0886487322. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1) liên hệ số 0911011166. Ngoài ra còn có các số: 0911151166, 0911154488, 0911191122, 0911041122.

32 nhân viên y tế Bình Định vào TP.HCM, Bình Dương hỗ trợ chống dịch Covid-19. Trong đó, đoàn 14 người của Bệnh viện Phong - da liễu Trung ương Quy Hòa (ở TP.Quy Nhơn - thuộc Bộ Y tế), gồm 5 bác sĩ, 9 điều dưỡng được tăng cường cho TP.HCM. Đoàn 17 người của tỉnh Bình Định gồm 2 bác sĩ, 3 kỹ thuật viên xét nghiệm, 12 điều dưỡng được tăng cường cho tỉnh Bình Dương.

Trang trại mới xây dựng ở Đồng Nai được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến được thiết lập tại trang trại nuôi gia cầm của Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm (ấp 2, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc). Trang trại này sẽ được cải tạo, lắp đặt cơ sở hạ tầng, thiết bị thành bệnh viện dã chiến quy mô 2.500 - 3.000 giường để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19. Đồng Nai hiện có 7 bệnh viện dã chiến.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, TP.Hội An (Quảng Nam) thông tin về giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, từ 6 giờ ngày 31.7. Trước đó, từ 0 giờ ngày 26.7, hai phường Tân An và Thanh Hà (TP.Hội An) cùng thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) áp dụng Chỉ thị 16. Từ ngày 25 - 29.7, TP.Hội An ghi nhận 26 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng và hàng chục trường hợp F1 và F2 liên quan.