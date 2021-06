Tình hình Covid-19 tại TP.HCM trưa 29.6: Thêm 2 ca liên quan chợ Sơn Kỳ

Tại Việt Nam, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 29.6 có 102 ca mắc mới, trong số này, có 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, gồm Khánh Hòa (5 ca) và Kiên Giang (2 ca) và An Giang (1 ca). 94 ca ghi nhận trong nước, trong đó, TP.HCM (54 ca), Hưng Yên (14 ca), Bắc Giang (11 ca), Hà Tĩnh (8 ca), Bắc Ninh (3 ca), Hải Phòng (2 ca), Đồng Tháp (1 ca), Lạng Sơn (1 ca). Trong số 102 ca mắc mới, có 82 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Cũng trong trưa 29.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Q.5 ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới ở P.9, gần chợ An Đông . Trong số 17 ca phát hiện ngày 27.6, một số ca có mối liên hệ với chợ An Đông (người phụ bán hàng trong chợ và người giữ xe cổng B). Tuy nhiên các trường hợp này đã không đến chợ An Đông làm việc từ đầu tháng 6 do chợ đã nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của TP.HCM và chỉ cho mở cửa khu vực bán thực phẩm thiết yếu.