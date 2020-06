Tòa án huyện xin lỗi hai vợ chồng vì kết án oan ở Đắk Nông

Ngày 5.6, TAND H.Tuy Đức (Đắk Nông) tổ chức xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng (trú xã Đắk Búk So, H.Tuy Đức) vì đã kết án oan sai

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh án TAND H.Tuy Đức, thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện công khai xin lỗi và cải chính phục hồi danh dự cho ông Võ, bà Thưởng, cùng gia đình của ông bà.

Theo đại diện TAND huyện, việc Công an huyện khởi tố vợ chồng ông Võ (bắt tạm giam ông Võ, riêng bà Thưởng được tại ngoại), Viện KSND huyện ra cáo trạng truy tố, TAND huyện đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là oan sai cho vợ chồng ông Võ.

2 cho vợ chồng ông Võ. Năm 2008, vợ chồng ông Võ sang nhượng cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng (trú xã Quảng Tâm, H.Tuy Đức) 400 m2 tại thửa đất trên. Trước đó, năm 2007, UBND H.Tuy Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 800 mcho vợ chồng ông Võ. Năm 2008, vợ chồng ông Võ sang nhượng cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng (trú xã Quảng Tâm, H.Tuy Đức) 400 mtại thửa đất trên.

Năm 2016, bà Huệ và bà Hằng yêu cầu vợ chồng ông Võ làm thủ tục sang tên mảnh đất trên cho một người tên Nguyễn Văn Cương (trước đó bà Huệ và bà Hằng đã chuyển nhượng lại đất này cho ông Cương). Vợ chồng ông Võ không đồng ý vì cho rằng không biết ông Cương.

Sau đó, bà Huệ và bà Hằng làm đơn khởi kiện vợ chồng ông Võ bằng một vụ án dân sự. Trong quá trình giải quyết, TAND H.Tuy Đức cho rằng, ông Võ và bà Thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đình chỉ vụ án dân sự, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra khởi tố.

Ngày 11.4.2018, Công an H.Tuy Đức khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với ông Võ, bà Thưởng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt tạm giam ông Võ. Tháng 10.2018, TAND H.Tuy Đức xét xử sơ thẩm, tuyên ông Võ, bà Thưởng cùng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đầu năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Đến tháng 9.2019, Công an H.Tuy Đức ban hành các quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với vợ chồng ông Võ, vì đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội.