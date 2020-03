Tòa phúc thẩm vụ VN Pharma yêu cầu người tham dự phải đeo khẩu trang

Trước khi vào phiên xử, chủ tọa thông báo do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 , và theo yêu cầu của TAND tối cao, TAND cấp cao tại TP.HCM, tòa án sẽ cung cấp nước diệt khuẩn tại mỗi phòng xét xử. Đồng thời, những người tham dự phiên tòa phải đeo khẩu trang, không ngồi sát nhau. Đối với các bị cáo, khi bị xét hỏi thì được tháo khẩu trang ra.

Cơ quan an ninh điều tra cung cấp tài liệu, chứng cứ mới

Ngoài ra, trong phần thủ tục, chủ tọa cho biết khi hồ sơ vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an chuyển cho tòa 1 số tài liệu, chứng cứ mới được thu thập theo đúng trình tự pháp luật, theo quyết định ủy thác điều tra về quốc tế hình sự của VIện KSND tối cao. Việc ủy thác này được thực hiện khi vụ án xảy ra nhưng đến nay mới kết quả, vì vậy, tòa yêu cầu các bị cáo và các luật sư nêu đề nghị về kết quả mới này.

Về nội dung tài liệu, chứng cứ mới do Cơ quan an ninh điều tra cung cấp, tòa phúc thẩm cho hay tập hồ sơ, tài liệu đều thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của 9.300 hộp thuốc H-Capita và do Ấn Độ cung cấp.

Sau khi một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để được tiếp cận, xem xét các tài liệu, chứng cứ mới, HĐXX thông báo để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo theo luật định, phiên xử sẽ tạm hoãn và được mở lại vào ngày 6, 7 và 8.4 tới.