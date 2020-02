Hoãn xử vụ VN Pharma: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đeo khẩu trang đến tòa

Sáng 10.2, phiên xét xử phúc thẩm lần 2 vụ án VN Pharma đối với 7/12 bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM được khai mạc . Trước đó, Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) và 11 đồng phạm bị xét xử về hành vi nhập 9.300 hộp thuốc H-Capita, đặc trị ung thư giả.

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm còn triệu tập gần 200 người liên quan đến tham gia phiên xử. Tuy nhiên, theo thông báo của thư ký, có 2 bị cáo vắng mặt, trong đó bị cáo kháng cáo kêu oan Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco) có đơn xin hoãn phiên tòa. Đồng thời, rất nhiều người liên quan vắng mặt không có lý do lẫn có đơn xin vắng mặt.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (áo xanh, hàng đầu) đeo khẩu trang đến dự phiên tòa phúc thẩm sáng 10.2 Ảnh: Ngọc Dương

Với những người vắng mặt dù được tòa triệu tập hợp lệ, HĐXX phúc thẩm thông báo bị cáo Phạm Anh Kiệt là người kháng cáo kêu oan nhưng có đơn xin hoãn phiên tòa vì bị bệnh, vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Kiệt, HĐXX sẽ hoãn phiên tòa.

Qua đó, HĐXX phúc thẩm thông báo phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở lại từ ngày 9 - 11.3 tới.

Triệu tập Nguyễn Minh Hùng với tư cách bị án

Ngoài ra, đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng dù không kháng cáo nhưng vẫn được HĐXX triệu tập , theo HĐXX, nguồn cơn vụ án xuất phát từ Hùng. Bị cáo Hùng không kháng cáo và phần nội dung bản án sơ thẩm của Hùng không bị kháng nghị nên bản án sơ thẩm liên quan đến Hùng có hiệu lực. Nay HĐXX phúc thẩm triệu tập Hùng tham gia phiên tòa với tư cách bị án để làm rõ thêm một số vấn đề trong vụ án.

Ngày 1.10.2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt 12 bị cáo phạm tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C) 20 năm tù; Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) 17 năm tù; Nguyễn Trí Nhật và Ngô Anh Quốc (cùng nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma) lần lượt 12 và 11 năm tù; 8 đồng phạm còn lại từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Hùng không kháng cáo. Võ Mạnh Cường kháng cáo kêu oan vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo Phạm Anh Kiệt kêu oan và 5 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Tháng 10.2017, toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã được cấp phúc thẩm tuyên hủy để điều tra lại. Quá trình điều tra lại, CQĐT khởi tố thêm 3 bị can: Phan Xuân Thiện (nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma); Hoàng Trúc Vy (nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển VN Pharma) và Phạm Quỳnh Trang (nhân viên Công ty TNHH hàng hải quốc tế H&C), nâng tổng số bị can trong vụ án lên 12 người. Đồng thời, 12 bị can trong vụ án đều bị thay đổi tội danh sang tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.