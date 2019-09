Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng 18 - 19 năm tù

Tại phiên tòa hôm qua, lần đầu tiên HĐXX công bố 3 văn bản của Bộ Y tế từng đóng dấu mật.

Công văn 77 của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký (ông Cường chính là người ký công văn cấp phép lô hàng H-Capita giai đoạn 2013) có nội dung cho rằng “bản chất vụ cấp phép nhập khẩu lô thuốc H-Capita là do các đối tượng đã làm giả rất tinh vi các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đối với Công ty Helix Canada; hồ sơ cấp phép nhập khẩu thuốc. Hành vi làm giả này rất tinh vi, không thể phát hiện bằng mắt thường”.

Công văn này cũng nêu, trong quá trình diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án buôn lậu , làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP VN Pharma từ ngày 19 - 24.10.2017 của TAND cấp cao tại TP.HCM, Bộ Y tế có nhận được thông tin về việc lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet do VN Pharma nhập khẩu vào VN là do Nhà máy Affy Parenterals (địa chỉ Vill. Gullarwala, Sai Road, Baddi, Distt. Solan (H.P), bang Himachal Pradesh, Ấn Độ) sản xuất. Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo đoàn công tác của Bộ nhân chuyến công tác tại Ấn Độ, kết hợp đến bang Himachal làm việc trực tiếp với Nhà máy Affy Parenterals và Cơ quan Quản lý dược bang Himachal của Ấn Độ để xác minh các thông tin. Theo đó, Nhà máy sản xuất Affy Parenterals đã bán hàng cho Công ty Magnolia Limited của Ấn Độ và công ty này đã bán cho VN Pharma (thông qua công ty lấy tên là Helix Pharmaceuticals Inc., địa chỉ trên giấy tờ ghi là: 392 Wilson Avenue, Toronto, Ontario, Canada), hàng được chuyển thẳng từ Ấn Độ về Singapore và sau đó chuyển về VN. Tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến lô thuốc (số lô, nhà máy, phiếu kiểm nghiệm, giấy GMP/WHO, vận đơn đường hàng không, hóa đơn, danh mục hàng hóa, vận đơn hàng xuất khẩu, hóa đơn...) đã được Cục Quản lý dược, Phòng Thương mại, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán VN tại Ấn Độ xác minh tính hợp pháp và hợp pháp hóa lãnh sự. Như vậy, theo các tài liệu nêu trên cho thấy rõ lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet do VN Pharma nhập khẩu vào VN có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ, đạt tất cả các tiêu chuẩn chất lượng lúc xuất xưởng và được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP/WHO .