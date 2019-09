Vụ VN Pharma: Những 'trùm' mua bán thuốc ung thư giả gây phẫn nộ

Huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom (Đồng Nai) ngập nặng là do mưa lớn từ thượng nguồn đổ về, kết hợp lượng mưa tại chỗ cùng với xả nước của các hồ thủy lợi, chứ nguyên nhân không phải do Thủy điện Trị An xả lũ.