Xét xử phúc thẩm vụ buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại VN Pharma

Theo dự kiến, sáng mai (10.2), TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 2 vụ án VN Pharma , liên quan đến các bị cáo nhập 9.300 hộp thuốc H-Capita, đặc trị ung thư giả.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày. Chủ tọa phiên xét xử là thẩm phán Võ Văn Khoa, hai thẩm phán cùng HĐXX là Đặng Văn Ý và Đỗ Đình Thanh.

HĐXX đã triệu tập gần 200 cá nhân đến phiên xét xử và 12 bị cáo, bao gồm một số bị cáo không kháng cáo.

Nguyễn Minh Hùng chấp nhận bản án 17 năm tù

Trước đó, ngày 1.10.2019, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt 12 bị cáo phạm tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” . Trong đó, Võ Mạnh Cường (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C) 20 năm tù; Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) lãnh 17 năm tù; Nguyễn Trí Nhật và Ngô Anh Quốc (cùng nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma) lần lượt 12 năm và 11 năm tù; 8 bị cáo đồng phạm còn lại từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Minh Hùng không kháng cáo. Bị cáo Võ Mạng Cường kháng cáo kêu oan, cho rằng bị cáo không đóng vai trò chủ mưu như bản án sơ thẩm đề cập. Ngoài ra vụ án còn có 3 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, 1 bị cáo kêu oan.

Về phần dân sự, toàn bộ lô thuốc H-Capita sau khi nhập khẩu vào VN đã bị phát hiện, thu giữ nên thiệt hại thực tế của VN Pharma là hơn 6 tỉ đồng, HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ

Về các lô thuốc H-Capita mà các bị cáo nhập khẩu là thuốc giả hay kém chất lượng, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở xác định toàn bộ 9.300 hộp thuốc H-Capita là hàng giả về nguồn gốc, xuất xứ, giả về FSC và GMP, giả về các hợp đồng mua bán, giả về chứng từ nhập khẩu, giả hóa đơn thanh toán nâng khống giá mua cao hơn so với thực tế, lượng tạp chất không định danh và cảm quan không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm giám định. Do đó, HĐXX đủ căn cứ xác định các bị cáo đã phạm vào tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Giai đoạn 2 của vụ án đang “khởi động”

Sau khi xét xử sơ thẩm lần 2, ngày 31.10.2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, trong đó có Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường. Đây được coi là giai đoạn 2 của vụ án, nhằm tiến hành điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Canada xảy ra tại VN Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đang tiếp tục bị điều tra ở giai đoạn 2 của vụ án. Ngọc Dương

Liên quan đến toàn diện vụ án ở cả hai giai đoạn, ngày 18.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.