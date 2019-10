Nhiều lỗ hổng từ vụ thuốc ung thư giả

Về kiến nghị của Viện KSND TP.HCM (VKS) cho rằng cần điều tra, xác minh hành vi làm lộ bí mật nhà nước, HĐXX tuyên chuyển yêu cầu của VKS cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, tại phiên tòa, đại diện VKS nêu trong quá trình điều tra, ông Ngô Nhật Phương (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đã trực tiếp giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 10 tài liệu, có liên quan đến nội dung Công văn 77 của Bộ Y tế. Thời điểm đó, Công văn 77 chưa được giải mật và ông Phương có trình bày với cơ quan điều tra rằng những tài liệu này do quan hệ cá nhân mà có. Điều này cũng được ông Phương thừa nhận tại tòa. VKS cho rằng sự việc có dấu hiệu lộ bí mật nhà nước vì để cho cá nhân không có thẩm quyền có được thông tin mật của Bộ Y tế; vì vậy kiến nghị Bộ Công an điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến tài liệu mật của Bộ Y tế trong vụ án này.

HĐXX cũng tiếp tục kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Viện KSND tối cao nhanh chóng điều tra xử lý các phần tách ra của vụ án theo đúng quy định của pháp luật , bao gồm: làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc lập hồ sơ, cấp phép nhập khẩu các thuốc nhãn mác Health 2000 Canada; việc cấp số đăng ký lưu hành cho 7 loại thuốc; việc cấp phép nhập khẩu 3 thuốc nhãn mác Công ty Helix Canada và việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix Canada. Đối tượng cung cấp thuốc giả vẫn thường xuyên qua VN Về nội dung vụ án thuốc ung thư giả, HĐXX nhận định quá trình điều tra và tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo đều thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng nêu. Dựa vào các chứng cứ khác trong hồ sơ, ý kiến của các bên liên quan, kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên đủ cơ sở xác định từ giữa năm 2013 đến ngày 19.9.2014, Nguyễn Minh Hùng , Võ Mạnh Cường cùng các bị cáo khác đã sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả gồm: giấy chứng nhận lưu hành tự do của thuốc H-Capita và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho Công ty Helix Canada; dùng con dấu Công ty Helix Canada giả, đóng dấu vào hồ sơ nộp Cục Quản lý dược Bộ Y tế để cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita; làm giả hợp đồng mua bán, phụ lục với Công ty Austin Hồng Kông (đã hết hạn giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu thuốc tại VN từ ngày 6.10.2013), nhằm nâng khống giá trị lô thuốc H-Capita gấp nhiều lần, với mục đích bán giá cao ra thị trường thu lợi bất chính. Thực tế các bị cáo đã nhập khẩu trót lọt 9.300 hộp thuốc H-Capita về VN. Hơn ai hết, Cường phải là người hiểu rõ nguồn gốc, chất lượng lô thuốc H-Capita vì ngay khi nhận thuốc từ đối tượng Raymundo, Cường đã tự tra cứu thông tin, mã vạch trên vỏ hộp và không xác định được cơ sở sản xuất thuốc, cũng như chính bị cáo là người gửi email cho VN Pharma để nói rằng mình đang kiểm tra nhà máy sản xuất thuốc tại Canada trong khi bị cáo hoàn toàn không thực hiện việc này. Ngoài ra, Cường còn thông đồng với Hùng làm giả hồ sơ, chứng từ nhập khẩu thuốc, thực hiện nâng khống giá thuốc. Đối tượng Raymundo, HĐXX kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Viện KSND tối cao cần làm rõ để xử lý triệt để vụ án, vì theo hồ sơ vụ án, đối tượng này từng thường xuyên qua lại VN. Cụ thể, trên các thùng hàng thuốc có dán tem kiểm tra an ninh tại sân bay của Ấn Độ và dán tem vận chuyển từ Ấn Độ về Singapore, phù hợp với văn bản trả lời ủy thác của Singapore; Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ KH-CN xác định mã vạch, mã số in trên vỏ hộp thuốc H-Capita không được đăng ký bởi quốc gia nào; kết quả giám định năm 2015 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận giấy chứng nhận lưu hành tự do của thuốc H-Capita và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho Công ty Helix Canada là giả. Cảnh sát Canada cũng trả lời địa chỉ Công ty Helix, do các bị cáo cung cấp, không phải là cơ sở kinh doanh của Helix và cơ quan chức năng Canada không cấp mã số giấy phép kinh doanh cho Công ty Helix. Cục Quản lý dược trong quá trình điều tra có cung cấp các tài liệu về việc tiến hành xác minh, xác định được thuốc H-Capita có nguồn gốc từ Nhà máy Affy Parenterals của Ấn Độ sản xuất, sau đó được vận chuyển về Singapore rồi về VN. Như vậy, các bị cáo làm giả hồ sơ nhằm giả nguồn gốc xuất xứ của thuốc. Về chất lượng của lô thuốc, theo HĐXX, căn cứ Kết luận giám định số 31 ngày 22.4.2015 của Hội đồng giám định Bộ Y tế, trả lời của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, hồ sơ liên quan đến nguồn gốc thuốc của nhà máy Ấn Độ và quy định tại luật Dược 2005, Nghị định 185/2013 của Chính phủ... đều thể hiện, lô thuốc H-Capita tại thời điểm giám định chỉ đạt 4/6 chỉ tiêu đã đăng ký. Từ những cơ sở trên, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở xác định toàn bộ 9.300 hộp thuốc H-Capita là hàng giả về nguồn gốc, xuất xứ, giả về FSC và GMP, giả về các hợp đồng mua bán, giả về chứng từ nhập khẩu, giả hóa đơn thanh toán nâng khống giá mua cao hơn so với thực tế, lượng tạp chất không định danh và cảm quan không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm giám định. Do đó, HĐXX đủ căn cứ xác định các bị cáo đã phạm vào tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. 