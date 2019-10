Tuyên án vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng lãnh 17 năm tù

Về việc xác định thuốc H-Capita là thuốc giả hay kém chất lượng, HĐXX khẳng định H-Capita là thuốc giả.

Về nguồn gốc lô thuốc, quá trình điều tra, CQĐT cũng đã xác định 9.300 hộp thuốc H-Capita do VN Pharma nhập, không có nguồn gốc sản xuất tại Canada, bởi trên các thùng hàng thuốc có dán tem kiểm tra an ninh tại sân bay của Ấn Độ và dán tem vận chuyển từ Ấn Độ về Singapore, phù hợp với văn bản trả lời ủy thác của Singapore; qua kiểm tra, mã vạch, mã số in trên vỏ hộp thuốc không được đăng ký bởi quốc gia nào; kết quả giám định 795 ngày 272.2015 của Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã kết luận giấy chứng nhận lưu hành tự do của thuốc H-Capita và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho Công ty Helix Canada, được đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự là giả; Cảnh sát Canada cũng trả lời tại địa chỉ Công ty Helix, do các bị cáo cung cấp, không phải là cơ sở kinh doanh của Helix và cơ quan chức năng Canada không cấp mã số kinh doanh cho Công ty Helix.