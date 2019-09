Xét xử vụ án buôn bán thuốc ung thư giả: Tiêu chuẩn ông nọ cắm cằm bà kia?

Lập luận trở lại quan điểm của đại diện Viện KSND TP.HCM (gọi tắt là VKS) rằng, thuốc H-Capita là thuốc giả, một số luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo nêu: “VKS nghi ngờ tính khách quan, hợp pháp các tài liệu của đoàn công tác Bộ Y tế xác minh nguồn gốc, chất lượng thuốc H-Capita là đã phủ nhận kết luận điều tra của Cơ quan ANĐT Bộ Công an. Vì 3 tài liệu giải mật tại tòa mà Bộ Y tế cung cấp đã được Bộ Công an ghi nhận”. Từ đó, các LS cho rằng, các bị cáo làm giả giấy tờ, nguồn gốc thuốc và thuốc vẫn đảm bảo chất lượng.

Trước đó, chiều 27.9, VKS khẳng định không sử dụng các tài liệu của Bộ Y tế cũng như nghi ngờ tính hợp pháp kết quả này (thuốc H-Capita là thuốc kém chất lượng - PV) của đoàn công tác Bộ Y tế tại Ấn Độ. VKS nhấn mạnh: “Đoàn công tác Bộ Y tế tại Ấn Độ đi theo sự phân công của ai, thu thập thông tin cách nào. VKS cho rằng việc Bộ Y tế đi xác minh là không khách quan, không đúng thủ tục quy định theo bộ luật tố tụng hình sự; CQĐT chưa xác minh tính xác thực của tài liệu này, do đó VKS không sử dụng trong việc đánh giá chứng cứ tại phiên tòa này”.

Tiếp tục “phản biện” VKS, bà Nguyễn Minh Hoài, cán bộ Cục Quản lý dược, thành viên đoàn công tác Bộ Y tế đi làm việc tại Ấn Độ, trình bày với HĐXX, khi đoàn Thanh tra Chính phủ thanh tra tại Bộ Y tế để xác định bản chất thật của lô thuốc H-Capita 500 caplet, thì gần như cùng thời điểm Cục Quản lý dược đã có văn bản trước đề nghị phía Ấn Độ hỗ trợ xác minh. Tại Ấn Độ, đoàn công tác đã đi thực tế và thu thập các tài liệu liên quan đến lô thuốc và được Cục Quản lý dược, Phòng Thương mại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán VN tại Ấn Độ xác nhận tính hợp pháp của hàng hóa và Bộ Y tế đã gửi kết quả đến CQĐT xem xét. Theo kết luận điều tra của Cơ quan ANĐT Bộ Công an, trên các thùng hàng H-Capita do VN Pharma nhập về có dán tem kiểm tra an ninh tại sân bay Ấn Độ và dán tem chuyển từ Ấn Độ về Singapore. “Trong kết luận, Cơ quan ANĐT cho rằng có căn cứ xác định nguồn gốc lô thuốc được sản xuất tại nhà máy ở Ấn Độ. Đồng thời kết quả xác minh nguồn gốc lô thuốc H-Capita cũng được Thanh tra Chính phủ kết luận tại Kết luận số 1574 ngày 13.9.2019 đã được Thủ tướng đồng ý”, bà Hoài nói. Theo bà Hoài, việc VKS không sử dụng tài liệu mà Bộ Y tế cung cấp hợp pháp; không sử dụng kết quả điều tra; không sử dụng kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ là chưa đảm bảo thực tế khách quan và đề nghị HĐXX xem xét sử dụng các tài liệu này để làm rõ bản chất sự việc.