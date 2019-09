Vụ án VN Pharma: Đề nghị làm rõ việc ông Ngô Nhật Phương làm lộ bí mật

Và trong thời gian công tác tại Ấn Độ, Đoàn công tác đã liên hệ với các cơ quan, chức năng tại Ấn Độ để kiểm tra thực tế cơ sở, thu thập tài liệu liên quan đế thuốc H-Capita. Toàn bộ tài liệu đã được 4 cơ quan nhà nước Ấn Độ gồm: Cục quản lý dược Ấn Độ, Phòng thương mại Ấn Độ, Bô ngoại giao Ấn Độ, Bộ nội vụ Ấn Độ và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xác minh tính hợp pháp hóa lãnh sự.

Các tài liệu xác định, 9.300 hộp thuốc H-Capita do nhà máy Affy sản xuất, đạt tất cả các tiêu chuẩn chất lượng lúc xuất xưởng và được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP/WHO.

Theo bà Hoài, kết quả xác minh đã được Bộ Y tế gửi đến CQĐT xem xét. Hơn nữa, theo kết luận của CQĐT ngày 6.5.2019 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, trang 10, 11 đã kết luận, trên các thùng hàng thuốc H-Capita, do Việt Nam Pharma nhập về có dán tem kiểm tra an ninh tại Sân bay Ấn Độ và có dán tem vận chuyển từ Ấn Độ về Singapore. Và căn cứ các chứng cứ khác, CQĐT đã kết luận có căn cứ xác định, nguồn gốc lô hàng 9.300 thuốc H-Capita là do nhà máy Affy sản xuất. Đồng thời, quá trình xác minh nguồn gốc lô thuốc này cũng được Thanh tra Chính phủ kết luận và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, vì vậy việc Viện kiểm sát không đồng ý sử dụng các tài liệu của 4 cơ quan nhà nước Ấn Độ, không sử dụng kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ là chưa đảm bảo thực tế khách quan.