Tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Sáng 8.5, TAND Q.12, TP.HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Văn An (40 tuổi, ngụ Q.12) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, điều 143 bộ luật Hình sự. Liên quan đến vụ án này, Báo Thanh Niên ngày 28.12.2017 có bài Đạp móp cửa ô tô, đã bồi thường, được bãi nại nhưng vẫn bị truy tố . Trước đó, TAND Q.12 đã hoãn một lần ngay trước giờ khai mạc ngày 14.3.2018.

Sau phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa tuyên trả hồ sơ yêu cầu Viện KSND và Công an Q.12 điều tra bổ sung, làm rõ hơn việc ông An làm móp cánh cửa ô tô của ông N.V.S (44 tuổi, ngụ Q.12); giá trị thiệt hại cánh cửa xe hơi bị móp; cơ sở pháp lý mấu chốt để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông An.

Theo hồ sơ vụ án, ông An và ông S. đều là tài xế chở khách tự do. Sáng 30.6.2017, ông An điều khiển ô tô 4 chỗ đến trước địa chỉ số 202 QL22 (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) để đón khách đi Tây Ninh. Lúc này, ông S. cũng điều khiển xe 7 chỗ chờ đón khách ở khu vực này.

Do ông S. yêu cầu ông An phải “xếp tài” để đón khách nhưng ông An không đồng ý nên đôi bên xảy ra xô xát, ông An đạp vào cửa trước bên phải ô tô của ông S. khiến cửa xe bị móp, giám định thiệt hại hơn 5,1 triệu đồng. Ông An đã bồi thường 40 triệu đồng và ông S. đã có đơn bãi nại, nhưng các cơ quan tố tụng Q.12 vẫn tiến hành các thủ tục pháp lý truy tố ông An.

Được biết, trước khi quyết định đưa ra xét xử vụ án này, TAND Q.12 đã hai lần trả hồ sơ cho Viện KSND Q.12 yêu cầu khắc phục một số vi phạm tố tụng như: trong quá trình điều tra chưa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và kết luận điều tra cho ông An...

Trong khi đó, dù là người bị hại, nhưng ông S. không có mặt tại phiên tòa hôm qua và tòa cũng không nêu lý do vắng mặt của bị hại.