‘Tôi cố gắng thấu hiểu, nhưng Bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì’

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sáng cùng ngày, đại biểu H'Bơ Khắp đã đặt câu hỏi cho Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà như sau: “Bộ trưởng nói thuỷ điện nhỏ không có lỗi trong bão lũ, sạt lở ở miền Trung, mà do trời mưa, địa chất bị đứt gãy. Vậy, Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc phát triển thuỷ điện nhỏ đúng không? Theo Bộ trưởng, ông trời, mẹ thiên nhiên và rừng có quan hệ gì với thực trạng bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Với tư cách chuyên gia, đơn vị tham mưu cho Thủ tướng, Bộ trưởng thấy mình có trách nhiệm như thế nào với thực trạng đó". ĐBQH Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) chất vấn Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà Trả lời chất vấn của đại biểu H'Bơ Khắp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, ông không nói thủy điện là nguyên nhân hay thuỷ điện không phải nguyên nhân gây ra lũ lụt miền Trung, mà ông nói con người chính là nguyên nhân quyết định. “Đại biểu nói với tôi rừng quan trọng như thế nào, rừng là trời. Tôi nghĩ, rừng còn quan trọng hơn cả trời, bởi vì tôi thở không khí từ việc lọc CO 2 của rừng", Bộ trưởng nhấn mạnh. Ông nhắc lại câu nói của mình tại phiên làm việc hôm qua, 5.11, “thủy điện không phải nguyên nhân” mà hậu quả là do con người khai thác các tài nguyên mà không dựa vào các quy luật tự nhiên. Bộ trưởng "mong đại biểu nghe lại phát biểu của mình để thấu hiểu nhau hơn". Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của ĐBQH Ksor H'Bơ Khăp