Vợ chồng người nhặt ve chai trả lại túi tài sản tiền tỉ

“Tôi may mắn khi gặp được người như vợ chồng chú Long” Bà Bùi Ngọc Nhung (41 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thượng, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) là chủ nhân của số tài sản do vợ chồng ông Long nhặt được. Bà Nhung cho biết sáng 14.1, bà cho 560 triệu đồng cùng số nữ trang tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng vào túi xách rồi mang đi giao dịch. Dọc đường, do sơ ý bà đã đánh rơi chiếc túi mà không biết. “Tôi rất may mắn khi gặp được người như vợ chồng chú Long nên nhận lại được tài sản. Biết được hoàn cảnh của chú khó khăn nên tôi lại càng quý hơn. Tôi sẽ tìm hiểu hoàn cảnh của chú để có sự hỗ trợ gia đình chú có cuộc sống tốt hơn”, bà Nhung nói.