Tối nay TP.HCM có thêm 43 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước

Theo Bộ Y tế, từ 12 giờ trưa đến 18 giờ 30 hôm nay, 29.6, có 175 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 16.239 - 16.413 tại Việt Nam.

172 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 43 ca; Bình Dương 24 ca; Tiền Giang 22 ca; Đồng Tháp và Quảng Ngãi mỗi tỉnh có 21 ca; Bắc Giang và Nghệ An mỗi tỉnh có 12 ca; Long An và Đồng Nai mỗi tỉnh có 4 ca; Bắc Ninh và Phú Yên mỗi tỉnh có 2 ca; Bình Thuận , Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi tỉnh có 1 ca.