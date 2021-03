Tôi nhìn rõ tôi trong mùa Covid-19

Sáng 21.3, Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thu giữ số lượng lớn hàng nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, nghi là hàng nhập lậu tại một kho hàng cặp Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Hòa.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn, khiến 2 người tử vong.

Thấy người phụ nữ trong căn nhà hoang có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng liền tổ chức vây bắt, phát hiện người này đang mang theo 1 can nhựa bên trong chứa 1kg ma túy.

Các “quái xế” đang đua xe trên đường 36m, TT.Long Hải thì bị lực lượng công an, CSGT hóa trang bắt giữ phương tiện, cả nhóm bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 11 chiếc mô tô từ Sóc Trăng qua TP.Châu Đốc nẹt pô ầm ĩ gây mất trật tự an toàn giao thông khiến người dân bức xúc.