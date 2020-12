Tội phạm 'ẩn mình' trên không gian ảo: Hoàn thiện quy định pháp luật để đấu tranh hiệu quả

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 20.12 về tình trạng tội phạm “ẩn mình” trên mạng xã hội hoạt động phức tạp, gây ảnh hưởng an ninh trật tự mà báo phản ánh qua loạt bài Tội phạm “ẩn mình” trên không gian ảo , một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhìn nhận thời gian gần đây tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có chiều hướng ngày càng phức tạp, với diễn biến tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ, hậu quả… Vì vậy, cơ quan công an và các đơn vị liên quan vẫn thường xuyên “tuần tra trên mạng” để chủ động nắm thông tin, tìm hiểu phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm… để từ đó lên phương án đấu tranh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cũng nhìn nhận tội phạm trên mạng rất tinh vi và thủ đoạn.

“Việc đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn. Khó ở chỗ phòng ngừa và phát hiện, vì tội phạm an ninh mạng thường ẩn danh, “dấu vết số” rất khó phát hiện”, thiếu tướng Giang đánh giá và cho biết hiện Bộ Công an đang hoàn thiện quy định pháp luật để quản lý không gian mạng chủ động hơn, tốt hơn, ví dụ xây dựng nghị định hướng dẫn luật An ninh mạng, xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực không gian mạng để quản lý tốt hơn, để làm sao đấu tranh hiệu quả loại tội phạm này.

Trong khi đó, ở góc độ quản lý hành chính, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM, khẳng định đã phối hợp Công an TP.HCM nắm danh sách, hồ sơ các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo có hành vi mua bán giấy tờ giả , biển số giả, trang phục của ngành công an... và sẽ mạnh tay xử lý loại tội phạm này.

“Quan điểm của Sở TT-TT là xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trước mắt, Sở sẽ phối hợp với Công an TP.HCM chọn những vụ án điểm, vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm để xử lý trước; đồng thời công bố công khai để người dân nắm”, ông Từ Lương nói.