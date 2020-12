Tội phạm “ẩn mình” trên không gian ảo: Nhức nhối “thế giới” giấy tờ giả

Triệt phá nhiều đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả Tháng 8.2020, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã bắt giữ 16 nghi can trong đường dây “làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức”. Ngày 6.8.2020, Công an TP.Tây Ninh phối hợp Công an TP.HCM khám xét, tịch thu tang vật và bắt tạm giữ 7 người liên quan hành vi rao bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội Tháng 7.2020, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm làm giả hàng ngàn con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, bao gồm: chứng chỉ hành nghề y, luật sư; bằng đại học y dược, giấy tờ nhà đất, hộ khẩu... Tháng 6.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Hồ Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ Kiên Giang) về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Hoàng Anh khai nhận đặt mua 12 triệu đồng tiền giả với giá 2 triệu đồng qua Facebook và nhận tiền qua bưu điện. Bích Ngân