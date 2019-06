'Tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ thông điệp của chúng ta'

Cũng tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 6.6, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết những ưu tiên của VN khi được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020 - 2021 và VN chuẩn bị như thế nào để đảm nhiệm vai trò này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Ngày 7.6, Đại hội đồng LHQ sẽ tiến hành bầu 5 nước Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021, trong đó VN là ứng cử viên duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau khi có kết quả, lãnh đạo VN sẽ có thông điệp về các ưu tiên của VN trong nhiệm kỳ làm thành viên không thường trực. Để chuẩn bị cho việc tham gia Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021, VN đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị mọi mặt về nội dung, nguồn lực, nhân sự, thông tin tuyên truyền và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan; tham vấn, trao đổi kinh nghiệm với các nước, các cơ quan của LHQ và các tổ chức nghiên cứu quốc tế ”.