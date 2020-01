Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 16.1, nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18.1.1950 - 18.1.2020), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành điện đàm.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được từ Đại hội XII đến nay. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được nhiều thành tựu hết sức to lớn; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong giai đoạn tới.