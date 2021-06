Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư

Ngày 4.6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư lần thứ nhất. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định số 107-QĐNS/TƯ của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư gồm 10 người, trong đó có 3 vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Công an T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời bày tỏ mong muốn những vị được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ này sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao hơn.

“Từng đồng chí ủy viên phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, hành động; phải phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ để đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy Công an T.Ư”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc...