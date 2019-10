Tổng cục Du lịch nói gì về cà phê đường tàu Hà Nội?

Sáng 8.10, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch đã đưa ra quan điểm về cà phê đường tàu Hà Nội sắp bị xóa sổ.

Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng các điểm du lịch như cà phê đường tàu, hay cà phê Panorama ở Mã Pí Lèng là những điểm du lịch mới có yếu tố hấp dẫn. Ngành du lịch luôn khuyến khích sản phẩm du lịch sáng tạo. Tuy nhiên, không phải sáng tạo nào cũng được chấp nhận. Việc hình thành các điểm này cần phải dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch.

“Những điểm tự phát như ở đường tàu thì dù hút khách vẫn là tự phát, đang vi phạm một số quy định, vì vậy cơ quan chức năng khuyến cáo cũng như đưa văn bản không cho hoạt động. Nhu cầu du lịch là tự nhiên, nhưng tổ chức phải theo quy định pháp luật. Phải được hoạt động đúng phép để bảo đảm an toàn”, ông Siêu nói.

Cũng theo ông Siêu: “Điểm mới tự phát ngành du lịch yêu cầu nhà đầu tư trước khi có đầu tư phải đánh giá kỹ và thống nhất chính quyền địa phương, quản lý địa bàn”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Bình, người phát ngôn Bộ VH-TT-DL, cho rằng: “Cho dù địa điểm có hấp dẫn cũng vẫn phải bảo đảm an ninh an toàn đường sắt. Bộ VH-TT-DL chưa có văn bản gửi Hà Nội về cà phê đường tàu nhưng trong thẩm quyền và lường trước hậu quả có thể xảy ra, chính quyền Hà Nội đã có chỉ đạo giải phóng khu này để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, cũng như đường bộ, đường sắt”.

Trước đó, Bộ GT-VT có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội giải tán các tụ điểm cà phê bên đường sắt để đảm bảo an toàn. Bộ này cho rằng hiện có tình trạng mất an toàn vì người dân và du khách tụ tập đông người để chụp ảnh, đứng, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Các hộ dân kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt có hành vi họp chợ, kê bàn ghế buôn bán phục vụ du khách trong lòng đường sắt… Các vi phạm này gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn đường sắt.