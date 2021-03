Tổng cục Hải quan đình chỉ chức vụ đội trưởng chống buôn lậu khu vực miền Nam

Trước đó, liên quan đến vụ án làm giả hơn 200 triệu lít xăng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả ” và “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng cộng có 33 đối tượng bị khởi tố cùng nhiều đối tượng liên quan khác đang bị công an điều tra. Cơ quan điều tra cũng thông tin đã bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ trong đường dây làm giả xăng do Phan Thanh Hữu (ngụ TP.HCM) cầm đầu.