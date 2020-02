Tống tiền bạn gái quen qua mạng xã hội bằng hình nhạy cảm

Do quá mệt mỏi vì nhiều lần bị tống tiền vì những hình ảnh nhạy cảm , chị P.T.L (32 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) đã trình báo cơ quan công an vào cuộc.

Ngày 13.2, Công an thành phố Tây Ninh (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Lê Thành Tín (25 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản