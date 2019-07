Tông vào đuôi container, xe thư báo nát bét ca bin, phụ xe tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng nay, 5.7, xe thư báo mang biển kiểm soát 51D - 150.46, do tài xế Nguyễn Tương Hoà (28 tuổi, quê tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường Vành đai 3 khi tới cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra va chạm với container mang biển kiểm soát 16M - 6811 kéo theo rơmoóc, do tài xế Nguyễn Văn Quý (26 tuổi, quê Hải Dương) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Ca bin xe thư báo bị biến dạng hoàn toàn sau cú tông mạnh vào đuôi container Ảnh V.H

Cú tông mạnh vào đuôi container khiến ca bin xe thư báo biến dạng hoàn toàn, tài xế tên Hoà và phụ xe là anh Nguyễn Tương Tuấn (39 tuổi, quê tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị mắc kẹt trong ca bin.

Theo một lãnh đạo đội CSGT số 6 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã có mặt phối hợp với Công an quận Cầu Giấy phân luồng giao thông, sử dụng máy cắt cắt ca bin để đưa 2 nạn nhân ra ngoài. Do vết thương quá nặng, phụ xe tử vong trên đường đi cấp cứu; tài xế Hòa bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện 198.