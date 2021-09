TP.Biên Hòa: Nhóm người tụ tập ăn nhậu tại phòng trọ bị phạt 90 triệu đồng

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Trảng Dài nhận được tin báo tại một phòng trọ thuộc KP.2A, P.Trảng Dài có nhóm người đang tổ chức ăn nhậu. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an P.Trảng Dài đã cử lực lượng xuống kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 6 người gồm 5 nam và 1 nữ đang tụ tập ăn nhậu gồm: L.H.K (47 tuổi, ngụ Cà Mau), P.N.T (37 tuổi, ngụ Đồng Nai), N.T.K (34 tuổi, ngụ Cà Mau), T.C.N (63 tuổi, ngụ Cà Mau), N.K.H (51 tuổi, ngụ Long An) và D.V.B (54 tuổi, ngụ Đồng Tháp).