TP.Đồng Xoài: Mật phục bắt các nghi can mua bán trái phép chất ma túy

Sáng 22.9, Công an TP.Đồng Xoài ( Bình Phước ) cho biết đang tạm giữ Hà Thị Thu Vương (39 tuổi), Nguyễn Hoàng Dương (34 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài), Nguyễn Hồng Thiện (29 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy đá công an thu giữ HOÀNG GIÁP

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21.9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Xuân mật phục tại khu vực phòng trọ do Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Hồng Thiện thuê ở trên đường ĐT.753 (KP.Phước Bình, P.Tân Xuân), bắt quả tang Dương và Thiện có hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Dương H.G

Kiểm tra trên ghế da trong phòng trọ của Dương, công an phát hiện 1 gói nilon tinh thể màu trắng được hàn kín các mép, dưới nền nhà có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 hộp nhựa. Trên người Thiện, lực lượng công an cũng phát hiện 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng. Qua làm việc, Dương và Thiện khai nhận 2 gói tinh thể màu trắng đều là ma túy đá. Cả 2 sau đó đã bị đưa về cơ quan công an để điều tra.

Nguyễn Hồng Thiện tại cơ quan công an HOÀNG GIÁP

Tiếp tục mở rộng điều tra, sáng 22.9, Công an TP.Đồng Xoài đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị Thu Vương để điều tra về cùng hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Thị Thu Vương tại cơ quan công an HOÀNG GIÁP

Hiện Công an TP.Đồng Xoài đang tạm giữ Hà Thị Thu Vương, Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Hồng Thiện để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.