Thanh niên lãnh án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Khoảng 13 giờ cùng ngày Tuấn đón xe taxi đi TP.HCM nhận ma túy từ người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch rồi đưa về phòng trọ (tại KP.Suối Đá, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) chia nhỏ ra để bán.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tuấn đã bán cho người tên Bắc 5 viên ma túy dạng thuốc lắc và 1 túi nylong chứa ma túy với giá 4,5 triệu đồng rồi về lại phòng trọ.

Đến ngày 11.5, Tuấn tiếp tục bán cho người tên Hà 1 túi nylong chứa ma túy với giá 3 triệu đồng. Sau đó Tuấn đưa lại cho Đức 7,5 triệu đồng thì Đức trả tiền công cho Tuấn 1,2 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 13.5.2020, khi Tuấn đang ở phòng trọ tiếp tục phân nhỏ số ma túy còn lại để bán thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tân Xuân kiểm tra hành chính phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật là ma túy với số lượng 84,756 gam.