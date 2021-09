TP.HCM: 100% người dân trên 18 tuổi của 8 quận huyện được tiêm vắc xin Covid-19

Cụ thể, 8 quận huyện đạt tỷ lệ 100% tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi gồm: Q.7 (tổng số dân trên 18 tuổi là 238.290 người); Q.Phú Nhuận (131.601 người); Q.6 (178.873 người); Q.1 (174.939 người); Q.5 (133.521 người); Q.11 (173.600 ngươi); H.Củ Chi (319.115 người) và H.Cần Giờ (59.314 người).

Bên cạnh đó, có một số quận huyện có tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 1 còn thấp như: Q.Tân Bình đã tiêm vắc xin cho 237.941 người (đạt 62.71% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 379.401 người); Q.8 đã tiêm vắc xin cho 240.035 người (đạt 72,99% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 328.842 người); Q.Bình Tân đã tiêm cho 388.384 người (đạt 76,29% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 509.233 người); Q.10 đã tiêm 129.259 người (đạt 78,66% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 164.317) người...

TP.HCM ưu tiên đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19 để dần nới lỏng giãn cách

Theo Sở Y tế, ngày 7.9, TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 188.882 người. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định.

Như vậy từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 (từ ngày 8.3.2021) đến hết ngày 7.9 đã tiêm được 6.884.159 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó 708.646 người tiêm mũi 2. TP.HCM cũng đã tiêm vắc xin Vero Cell cho 1.400.115 người. Tất cả đều an toàn.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cao

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 6 giờ ngày 8.9, có 266.365 trường hợp nhiễm Covid-19 ở TP.HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 265.905 trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP.HCM đang điều trị 42.029 bệnh nhân, trong đó có 3.052 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.808 bệnh nhân nặng. Trong ngày 7.9, có 5.196 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 133.592 bệnh nhân. Có 253 trường hợp tử vong trong ngày.

Về chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19, TP.HCM chuẩn bị kế hoạch chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tại TP.HCM trước ngày 15.9.