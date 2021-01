TP.HCM: Ban Quản lý ATTP xử phạt cơ sở sản xuất thực phẩm có ruồi, gián, phân mèo

Ngày 6.1, tin từ Ban Quản lý ATTP TP.HCM , trong tháng 12.2020 Ban Quản lý ATTP đã ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP, tổng số tiền xử phạt là hơn 466 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm là có côn trùng như ruồi , gián và mèo, phân mèo trong khu vực chế biến thức ăn; sàn kho đông bảo quản thịt bám bẩn, không có chế độ vệ sinh; khu vực kho chứa đựng bảo quản sản phẩm thành phẩm chưa vệ sinh, kệ bảo quản sản phẩm thành phẩm xuống cấp, rỉ sét, bong tróc; không có hồ sơ công bố sản phẩm…

Đặc biệt, theo Ban Quản lý ATTP, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Phát triển Tân Việt Pháp (158F đường Ấp Đông 2, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó.

Cụ thể, nhãn sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0- 12 tháng tuổi Baby Care Infant Pro có nội dung nhãn thể hiện các công dụng: Hỗ trợ hệ tiêu hóa, hỗ trợ phát triển trí não, tăng khả năng hấp thụ, tăng sức đề kháng, chiều cao không đúng bản chất, không đúng sự thật so với hồ sơ đăng ký bản công bố số 90/2019/ĐKSP ngày 13.5.2019 do Ban Quản lý ATTP cấp. Nhãn sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi Nutrilac Opti Gold có nội dung thể hiện các công dụng: Phát triển trí não, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng không đúng bản chất, không đúng sự thật so với hồ sơ đăng ký bản công bố số 91/2019/ĐKSP ngày 13.5.2019 do Ban Quản lý ATTP cấp.