TP.HCM: Bắt nghi can giật điện thoại của nhân viên Lãnh sự quán Mỹ

Ngày 9.1.2021, Công an Q.1 khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Võ Tiến Hiếu (38 tuổi, ngụ Q.1) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khảng 15 giờ ngày 3.1, chị C.M.C. (28 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhân viên của Lãnh sự quán Mỹ), đang đứng trên vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi (P.Bến Nghé, Q.1), đang cầm ĐTDĐ thì bị một người đàn ông áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Đến ngày 5.1, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc . Theo đó, nạn nhân nhận dạng kẻ giật điện thoại đi xe máy màu hồng, mặc áo dài tay…Từ những thông tin cung cấp và trích xuất camera an ninh , công an xác định xe máy mà nghi can giật điện thoại điều khiển mang BS 59L3 - 036.72 nên tiến hành điều tra, truy xét.